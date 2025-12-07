به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسین عباسی گفت: علاوه بر این تعداد واحد مسکن مددجویی در حال ساخت، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۵۹ واحد مسکونی مددجویی تعمیر و ۳۴ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد در اسداباد تکمیل شده است.

او با اشاره به اینکه ۵ هزار و۵۰۰ خانوار در شهرستان اسدآباد زیر پوشش کمیته امداد هستند، از مردم نوع دوست اسدآباد خواست با شرکت در پویش «یلدای مهربانی»، این نهاد را در تأمین سبد کالای شب یلدا، برای خانواده‌های نیازمند کمک کنند.

مدیر کمیته امداد همچنین از جمع‌آوری ماهانه میانگین ۲۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی از صندوق صدقات شهرستان اسداباد برای کمک به نیازمندان خبر داد.

عباسی تاکید کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۳۴ میلیارد تومان در قالب کمک‌های مردمی و خیرین به کمیته امداد اسدآباد برای کمک به مددجویان زیر پوشش این نهاد اهدا شده است.

او همچنین از جمع‌آوری دو میلیارد تومان زکات در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: این مشارکت مردمی عامل مهمی در توانمندسازی خانواده‌های نیازمند به‌شمار می‌رود.