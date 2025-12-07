پخش زنده
رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: حدود ۵۵۰ هزار دانشجوی روزانه دانشگاههای دولتی عضو صندوق رفاه هستند، اما تنها ۱۴ درصد آنان موفق به دریافت وام تحصیلی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شاپور رمضانی در برنامه روی خط خبر گفت: قرار است بودجه صندوق و کیفیت خدمات رفاهی از جمله خوابگاه و تغذیه دانشجویان در سال آینده افزایش یابد. رمضانی افزود: این صندوق علاوه بر دانشجویان دولتی، مسئول پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای غیردولتی از جمله آزاد، پیامنور، علمی–کاربردی، فنیوحرفهای و غیرانتفاعی نیز است.
وی با بیان اینکه حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو در کشور در سنوات مجاز تحصیلی از خدمات صندوق بهرهمند میشوند، افزود: «دانشجویان دانشگاههای دولتی از وام تحصیلی، وام ضروری و خدمات خوابگاهی استفاده میکنند، در حالی که دانشجویان شهریهپرداز و غیردولتی بیشتر از وام شهریه بهره میبرند.»
رمضانی درباره منابع مالی صندوق افزود: «بودجه صندوق از دو مسیر تأمین میشود؛ بخشی از درآمدهای داخلی صندوق و بخشی از بودجه عمومی کشور. امسال ۷۵۵ میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت کردهایم که به طور میانگین برای هر دانشجوی دولتی حدود یکمیلیون و سیصد هزار تومان اعتبار اختصاص یافته است. اگر این رقم بین تمام دانشجویان دولتی و غیردولتی تقسیم شود، سهم هر دانشجو حدود ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
به گفته رئیس صندوق رفاه، چهار نوع وام به دانشجویان ارائه میشود:
وام تحصیلی در مبالغ ۵، ۷.۵ و ۱۰ میلیون تومان
وام ضروری تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای ازدواج، تولد فرزند و خرید تجهیزات آموزشی
وام ودیعه مسکن ویژه دانشجویان متأهل با مبالغ ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون تومان بسته به شهر محل تحصیل
رفاه کارت با اعتبار ۶ میلیون تومان مشابه کارت اعتباری خرید
با این حال رمضانی تصریح کرد که تنها حدود ۱۴ درصد دانشجویان روزانه موفق به دریافت وام تحصیلی میشوند. او ابراز امیدواری کرد: «با پیگیریهای انجامشده و قول مساعد سازمان برنامه و بودجه و مجلس، بودجه صندوق رفاه در سال آینده افزایش خواهد یافت.»
رئیس صندوق رفاه همچنین از فعالیت خیران برای تجهیز و بازسازی خوابگاهها خبر داد و گفت: «در حال حاضر ۲۸۸ خوابگاه دانشجویی در کشور بیش از ۴۰ سال قدمت دارند و ۲۴ خوابگاه عمر ۲۰ تا ۳۰ ساله دارند. با مشارکت خیران قرار است حدود ۴۰ خوابگاه به سالن مطالعه مجهز شوند. اگر دولت طی ۳ تا ۴ سال آینده ردیف بودجهای برای تعمیر و نوسازی خوابگاهها تخصیص دهد، بخش زیادی از مشکلات رفاهی دانشجویان برطرف خواهد شد.»
رمضانی افزود: «طرح رفاه کارت ۶ میلیون تومانی برای تسهیل خریدهای دانشجویان در حال اجراست و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کیفیت و تنوع غذای دانشجویان نیز بهبود خواهد یافت.»