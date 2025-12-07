پخش زنده
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در حال حاضر امروز (یکشنبه) هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _یکشنبه شانزدهم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان ۱۶۴، اهواز ۱۶۷، خرمشهر ۱۵۹، شادگان ۱۵۶، کارون ۱۸۵ و ماهشهر ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری ۱۱۱، امیدیه ۱۳۰، بهبهان ۱۳۵، دشت آزادگان ۱۲۹، شوشتر ۱۳۱، ملاثانی ۱۳۵ و هویزه ۱۲۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
درمقابل، این شاخص اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.