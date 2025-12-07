به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران تصریح کرد: آرزو بر جوانان عیب نیست؛ آرزویی که ما می‌کنیم برای عدد هزار و ۷۱ واگن بود. امروز تیمی به چین می‌روند که واگن‌ها را تحویل بگیرند. اگر واگن‌ها برسند شیرینی هم خواهیم داد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها برای خرید اتوبوس و واگن تنظیم شده است، گفت: برنامه‌ها اجرایی هم شده است. دیدیم که واگن ساخت داخل پس از سال‌ها وارد خط شد. ما دست آنها را می‌بوسیم، اما به این میزان راضی نیستیم.

وی افزود: انتظار ما تولید روزانه یک واگن است. شاید واگن‌های وارداتی برای وضع فعلی پاسخگو باشد، اما برای آینده کافی نیست.

رییس شورای شهر تهران در مورد تردد تاکسی‌ها در خطوط ویژه نیز گفت: کسی که تاکسی برقی می‌خرد و زیر بار سنگین بدهی‌ها می‌رود، باید از امتیازاتی برخوردار شود. البته پیش از این مشهد نیز تردد برخی تاکسی‌ها را در خطوط اجرایی کرده و ما هم از تجربه آنها استفاده کردیم.

چمران ادامه داد: اگر این فرصت داده شود که تاکسی‌های برقی و یا حتی خودرو‌های برقی از خطوط ویژه تردد کنند بسیار بهتر است تا این که خودروی مسئولان از این خطوط استفاده کنند. بنده با تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده نیز موافقم.

تصمیم درباره اجرای طرح زوج و فرد با شورای عالی ترافیک

وی درباره اجرای طرح زوج و فرد با وجود فعالیت مدارس هم خاطرنشان کرد: شورای عالی ترافیک در مورد اجرای طرح زوج و فرد تصمیم می‌گیرد و فرصتی که ما هم روی آن تصمیم‌گیری کنیم وجود ندارد. براساس مواضع تصمیماتی اخذ شده که ممکن است در این شلوغی‌ها اشتباهاتی نیز رخ دهد.

چمران در پاسخ به پرسشی در مورد مصرف گازوئیل با سولفور بالا و گوگرد ۳۰ هزار در نیروگاه پرند و ری نیز گفت: مصرف گازوئیل اتوبوس‌ها هم باید حداقل ۵۰ ppm باشد؛ هرچند گازوئیل مصرفی اتوبوس‌های تهران ۲۶ ppm است. وقتی میزان آلایندگی به آن اندازه بالا باشد، آلودگی به شهر آسیب می‌زند.

باید خودرو‌های فرسوده از رده خارج شوند

چمران تصریح کرد: متاسفانه ما عموماً صحبت می‌کنیم و این صحبت‌ها در زمان آلودگی و مخمصه‌هاست نه ابتدای بهار. این اتفاقات به نظم شهری و آموزش آسیب می‌زند. مجبورند تعطیلی‌ها را اعمال کنند، اما باید به گونه‌ای عمل شود که این تصمیم را نگیرند. برای مثال باید خودرو‌های فرسوده از رده خارج شوند. امیدواریم در سال‌های آینده به شرایطی برسیم که کیفیت سوخت مصرفی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها افزایش یابد.

وی با اشاره به آغاز ساخت دوچرخه‌های برقی، یادآور شد: به جای موتورسیکلت‌هایی که ۲۲ درصد آلایندگی دارند، می‌توان از دوچرخه‌های برقی استفاده کرد.

چمران همچنین با بیان اینکه روز گذشته اتفاق مبارکی رخ داد، اظهار کرد: به مردم تبریک می‌گویم که توانستیم قطار ساخت داخل را وارد خطوط کنیم. این اتفاقات نویدبخش ورود تدریجی قطار‌ها به خطوط است. از واگن سازی، جهاد دانشگاهی و مپنا برای این اقدام دانش بنیان تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: باید بتوانیم سالانه ۳۰۰ رام قطار بسازیم و وارد خطوط کنیم. اگر غیر از این عمل شود باید شاهد آلودگی هوا باشیم. زمانی که می‌توانیم از سوخت پاک استفاده کنیم و خودرو‌ها را از سوخت بالای ۱۲ لیتر به توصیه رئیس جمهور به کمتر از پنج لیتر برسانیم، باید این اقدام را انجام دهیم.

باید به کسانی که از سوخت پاک استفاده می کنند، امتیاز بدهیم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید به کسانی که از سوخت پاک برای خودرو‌های خود استفاده کنند، امتیازاتی بدهیم تا با افزایش این خودروها، از آلودگی هوا جلوگیری کنیم. حتی باید در شورا این موضوع را تصویب کنیم که شهردار بعدی به عنوان قانون آن را دنبال کند. استفاده از دوچرخه یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوا

درادامه ، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورا بر ضرورت استفاده از دوچرخه در شهر تهران تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار‌ها منابع متحرک (خودروها، موتورسیکلت‌ها و ناوگان حمل و نقل) اصلی‌ترین عامل آلودگی هوای تهران هستند و یکی از راه‌های کاهش این موضوع در کنار توسعه مترو، مسئله دوچرخه است که شهرداری در این دوره توجه کافی به این امر نداشته و حتی دوچرخه‌هایی که به اسم بیدود در سطح شهر وجود داشت و بسیاری از شهروندان از آن استفاده می‌کردند، جمع آوری شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام صورت گرفته گویا قرارداد این شرکت با شهرداری به اتمام رسیده، اما شهرداری در طول این دوره نسبت به توسعه دوچرخه سواری عملکرد ضعیفی داشته که در نهایت هزاران دوچرخه در فضای باز زیر پل جوادیه رها شده و با وجود اینکه تعدادی از اعضای شورا نسبت به این موضوع تذکر دادند، اما اقدامی در خصوص استفاده از این دوچرخه‌ها صورت نگرفت.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله پاک در شهر تهران ضروری است. دوچرخه سواری علاوه بر کاهش آلودگی هوا، ترافیک و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، فواید متعددی برای سلامت جسم و روان شهروندان دارد و شورای شهر نسبت به این موضوع ردیف بودجه اختصاص داده و تاکید داشته و در حکم شماره ۱۹ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران "ترغیب و تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه در محلات و معابر ایمن شهری در طول سال‌های برنامه" قید شده، اما اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است لذا ضمن تذکر، از شهردار تهران می‌خواهم گزارشی از اجرای حکم ۱۹ برنامه چهارم را به شورا ارائه دهد تا مشخص شود در سال پایانی این دوره مدیریت شهری برنامه‌ای که برای توسعه و تحول شهر تهران تدوین شده به چه میزان تحقق یافته است.





