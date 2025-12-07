مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از شارژ مرحله دوم طرح «یسنا» برای مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قنبری گفت: در این طرح مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای خرید بسته غذایی رایگان به حساب مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده است.

وی با بیان اینکه بسته غذایی شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، چربی ها، غلات، مغزیجات، میوه جات، سبزیجات و پوشک رایگان است، گفت: مدت استفاده از این طرح تا دهم دی ماه است و فقط مختص مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال است و مشمولین می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف از مزایای این طرح استفاده کنند.