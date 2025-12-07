رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین گفت: طبیعت خود مادر است و توان و قدرت زنان سبزپوش محیط زیست نشات گرفته از طبیعتی است که خداوند در وجودشان نهادینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، المیرا فرخی در آیین گرامیداشت هفته‌ی زن و مقام مادر که به عنوان نماینده بانوان شاغل در محیط زیست سخن می گفت، با تاکید بر نقش زنان در حوزه‌‌های مختلف از جمله محیط زیست اظهار کرد: به نمایندگی از خانواده بزرگ محیط زیست ایران خود را وامدار مادران و همسران شهدای محیط بانی می‌دانم که جان عزیز خود را در راه حفظ طبیعت و ذخیره‌ی ژنتیکی ایران از دست داده‌اند که عشق به وطن از عشق به زمین و طبیعت می‌گذرد.

وی با بیان اینکه اگرچه زنان توانمند هستند ولی مسیرشان به مراتب سخت‌تر و پر از پیش‌داوری‌ها است و باید تلاش دوبرابری بکنند تا جدی گرفته شوند، ادامه داد: زنان سبزپوش ایران تمام تلاش خود را می ‌کنند تا در حفظ طبیعت و رساندن این امانت به نسل‌های آینده کوشا باشند.

رئیس و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرعین بیان کرد: این که بگوییم ما صرفا برای طبیعت تلاش کرده‌ایم اجحاف است چرا که خیلی وقت‌ها به سبب ماهیت کارمان این طبیعت بوده که به ما آرامش داده و فشار‌های کاری را تعدیل نموده است.

فرخی با تقدیر از زحمات دکتر انصاری؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست، اضافه کرد: بعنوان یک زن در بدنه‌ی دولت خاطرنشان کرد که به راستی مادر بودن و شاغل بودن و دانشجو بودن هیچ تناقضی با هم ندارد و اگر موانع دیگر در تشکیل خانواده مرتفع شود این مهم مطمئنا با برنامه‌ریزی ممکن خواهد بود.

در این مراسم که با حضور دکتر انصاری؛رییس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر مهاجرانی ؛سخنگوی دولت، دکتر صادق؛ وزیر راه و شهرسازی و دکتر بهروزآذر ؛معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در سالن همایش سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد فرخی برقراری حق عائله‌مندی وحق اولاد بانوان شاغل، برگزاری کنگره‌ی بانوان تاثیرگذار محیط زیست، توجه به پست‌های مدیریتی بانوان شایسته، حمایت از تشکیل شبکه‌های ارتباطی زنان متخصص و استفاده از این زنان در دیپلماسی محیط زیست، تشکیل باشگاه زنان نخبه در سازمان محیط زیست کشور و همچنین استفاده از زنان در رهبری تحول سبک زندگی سبز را مهمترین خواسته زنان عنوان کرد.