به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی شعیبی در کتاب «پرسش و پاسخ مهدوی» کوشیده با در نظر گرفتن مهمترین سؤالات و دغدغه‌های ذهنی نوجوان امروز درباره موضوع مهدویت و انتظار، با نثری جذاب به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

نویسنده در این کتاب که از سوی نشر جمکران منتشر شده، با استفاده از منابع متقن و مستند تاریخی و روایی مانند معجم احادیث الامام مهدی، کمال الدین و اتمام النعمه، احتجاج طوسی، الغیبه، المخازن، وسائل الشریعه، تفسیر نمونه، خصایص، بحارالانوار، اصول کافی و نجم الثاقب تلاش دارد به این دغدغه‌ها پاسخ دهد که امام زمان (عج) کیست، چطور از نظر‌ها غایب شدند، غیبت صغری و کبری به چه معناست و چرا رخ داده است؟، سفیانی کیست؟، چه افرادی به محضر امام عصر (عج) مشرف شدند، نشانه‌های قطعی ظهور کدامند، وظیفه منتظران در دوران غیبت چیست و ....

از جمله ویژگی‌های کتاب حاضر، نثر و ساختار مناسب کتاب است که در وهله نخست با طرح یک پرسش در ذهن نوجوان، به ارائه اطلاعان در آن زمینه می‌پردازد.

در معرفی این اثر آمده است: ادر جهانی زندگی می‌کنیم که سرتاسرآن، پر از ظلم و ستم، دشمنی، قتل و غارت شده و خوبی‌ها تبدیل به بدی‌ها و بدی‌ها تبدیل به خوبی شده است. ثروتمندان به فقرا، زور می‌گویند و انسان‌های بی‌دین و بی‌ارزش، قدرتمند شده‌اند. گناه و پلیدی، کار عادی شده و انجام دادن کار خوب و ثواب کم شده است. تنها راه نجات از این پلیدی‌ها، زشتی‌ها و حفظ خود از دسیسه‌های شیطانی، تمسک و دوستی با اهل بیت پیامبر و امامان معصوم و جانشینان آنهاست.

امام زمان ما، امام مهدی (عج) است که بنابر مصلحت الهی در غیبت به سر می‌برد و جانشینان ایشان، مراجع تقلید و ولی فقیه هستند. نخستین راه برای پیروزی برشیاطین، آشنایی با امام زمان (عج) است. ما با شناخت ایشان، چراغ امید و هدایت را در قلب خود روشن کرده و راه نجات را می‌یابیم.

کتاب «پرسش و پاسخ مهدوی» از جمله آثار پرمخاطب نشر جمکران بوده است؛ به طوری که تاکنون ۷۵ هزار نسخه از این اثر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.