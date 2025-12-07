کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون تومانی با شگرد سرمایهگذاری در خراسان جنوبی
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون تومانی با شگرد سرمایهگذاری و دریافت سود غیرمتعارف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی از کشف پروندهای که فردی با راهاندازی شرکت سرمایهگذاری مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان ازیکی از شهروندان استان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.
سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان بشرویه مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد حدود یک سال قبل از طریق فضای مجازی با یک شرکت که در زمینه سرمایهگذاری فعالیت داشت، آشنا شده و پس از آن مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در این شرکت سرمایهگذاری کرده، اما پس از گذشت یک سال دیگر این شرکت پاسخگو نبوده است.
وی افزود: بهمنظور رسیدگی به شکایت این شهروند بزهدیده و احقاقحق وی، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرارداده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.
رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی گفت: در ادامه متهم که در خارج از استان زندگی میکرد شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پول به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.
سرهنگ الوانی افزود: پرداخت سودهای غیرمتعارف تحت عنوان سرمایهگذاری یکی از شگردهای مجرمین سایبری در سالهای اخیر بوده است که ضروری است شهروندان با دقت نظر بالایی در اینخصوص تصمیمگیری کنند و فریب افرادی که سودهای کلان و غیرعادی را تبلیغ میکنند نخورند.
رئیس پلیس فتای استان خراسان جنوبی از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
وی افزود: شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر کشور است.