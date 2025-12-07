به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی شرایط جوی برای امروز هم در استان نسبتا پایدار و آسمان صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: از فردا با افزایش رطوبت منطقه و عبور امواج ضعیف کم دامنه از تراز میانی جو استان افزایش ابر تا پایان هفته رخ می‌دهد.

کارشناس هواشناسی استان گفت: به لحاظ دمایی امشب هم تداوم یخبندان شبانه را در مناطق سردسیر استان پیش بینی می‌کنیم و از فردا تا پایان هفته تغییرات دما افزایشی خواهد بود.

صبح امروز سربیشه با ۵ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با ۲۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان بود.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و منفی یک درجه سلسیوس ثبت شد.