مدیرکل دامپزشکی لرستان از کشف ۴۸۹ قلم انواع داروی دامی قاچاق در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مصطفی زبردست گفت:گروههای نظارت بر فعالیت مراکز درمانی و دارویی این اداره کل،هنگام بازرسی از فعالیت واحدهای دارویی ۴۸۹ قلم انواع داروهای دامی شامل آنتی بیوتیک، هورمون،مکملها و داروهای ضد انگل را از یک واحد دارویی در استان کشف و ضبط کردند.
مدیرکل دامپزشکی استان لرستان ارزش ریالی این محموله را پنج میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات ارجاع شد.