گروه‌های نظارت بر فعالیت مراکز درمانی و دارویی این اداره کل،هنگام بازرسی از فعالیت واحد‌های دارویی ۴۸۹ قلم انواع داروهای دامی شامل آنتی بیوتیک، هورمون،مکمل‌ها و داروهای ضد انگل را از یک واحد دارویی در استان کشف و ضبط کردند.