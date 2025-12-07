به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ شهروندخبرنگاری این مشکل را با ما در میان گذاشته است.

«سلام از شهر طاد از توابع فلاورجان مزاحم میشوم شهر طاد، ۲۰سال است که لوله فاضلاب شهر را کشیدند ولی هنوز بهربرداری نشده لطفا پیگیری کنید»

