رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از درخواست ۲۰ هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده بنزینی و برقی خبر داد.





وی گزارشی از جزئیات طرح نوسازی ناوگان در بخش موتورسیلکت ارائه کرد و افزود: با همکاری پلیس راهنمایی رانندگی فرایند طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با برقی و جدید به سرعت در حال انجام است تا به امروز بیش از ۶۰۰ موتورسیکلت اسقاط شده است. به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرشاد مقیمی با اعلام این خبر گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و در حال طی کردن فرایند دریافت موتورسیکلت هستند.

مقیمی افزود: چهار هزار و ۵۰۳ موتورسیکلت در انتظار اصالت سنجی هستند که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود.



پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی برای جایگزینی موتورسیکلت فرسوده

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه راکبان موتورسیکلت‌های فرسوده ۱۲۰ میلیون تومان برای جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت بنزینی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند، گفت: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی نیز برای جایگزینی با موتورسیکلت برقی در نظر گرفته شده است.

مقیمی گفت: همچنین یارانه اسقاط موتورسیکلت با توجه به نوع موتورسیکلت جایگزینی، نیز به راکبان اختصاص پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع نوسازی ناوگان بر اساس قانون سامانه صنعت خودرو به وزارت صمت و سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران واگذار شده است گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کنند.





رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: از میان خودرو‌هایی که در سطح شهر‌ها تردد می‌کنند بیش از ۲۲ میلیون خودروی فرسوده وجود دارد که از این تعداد نزدیک به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه فقط موتورسیکلت هستند.

وی گفت: همچنین۱۳ هزار دستگاه کشنده با عمر بالای ۴۱ سال در کشور تردد می‌کنند حتی بعضی از این دستگاه‌ها تا ۸۰ سال نیز عمر دارند ولی همچنان خدمات ارائه می‌کنند.

مقیمی با اشاره به اینکه تردد خودرو‌های فرسوده در سطح کشور منجر به مصرف بی رویه حامل‌های انرژی و افزایش سطح آلایندگی می‌شود افزود: این سازمان برای نوسازی ناوگان با ۲۲ نهاد متولی از طریق یک سامانه به صورت برخط ارتباط برقرار کردیم تا به سرعت نوسازی را اجرایی کنیم.



۲۰ ماه گذشته تاکنون؛ ۵۰۵ هزار دستگاه انواع وسیله نقلیه اسقاط شد





رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) افزود: از ۲۰ ماه گذشته تا به امروز ۵۰۵ هزار انواع دستگاه وسیله نقلیه اسقاط شده است که این روند در حوزه موتورسیکلت‌ها با اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با بنزینی و برقی در حال اجراست.