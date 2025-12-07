فرماندهی انتظامی هرمزگان برای تامین نیروی انسانی از بین جوانان علاقمند و متعهد و در مقاطع افسری و درجه داری مرد نیرو جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: مدرک تحصیلی کارشناسی برای مقطع افسری و دیپلم و دانش آموزان پایه دوازدهم همه رشته‌ها برای مقطع درجه داری و حداقل معدل ۱۲ از شرایط تحصیلی برای داوطلبان است.

سرهنگ مهدی بشارتی افزود: حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال (متولدین سال ۱۳۷۵ به بالا)، داشتن سلامت و توانایی جسمی و روحی و حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر از دیگر شرایط است.

وی گفت: خانواد شهدا و ایثارگران، بسیجیان فعال اعضای پلیس افتخاری و دارندگان مقام‌های کشوری قرآنی و ورزشی در اولویت هستند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: متقاضیان واجد شرایط برای نام نویسی به صورت حضوری به واحد گزینش و استخدام واقع در بندرعباس – چهار راه مصلی – جنب دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان مراجعه کنند.

سرهنگ بشارتی افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۰۹ و ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۱۰ تماس بگیرند.