پخش زنده
امروز: -
فرماندهی انتظامی هرمزگان برای تامین نیروی انسانی از بین جوانان علاقمند و متعهد و در مقاطع افسری و درجه داری مرد نیرو جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: مدرک تحصیلی کارشناسی برای مقطع افسری و دیپلم و دانش آموزان پایه دوازدهم همه رشتهها برای مقطع درجه داری و حداقل معدل ۱۲ از شرایط تحصیلی برای داوطلبان است.
سرهنگ مهدی بشارتی افزود: حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۳۰ سال (متولدین سال ۱۳۷۵ به بالا)، داشتن سلامت و توانایی جسمی و روحی و حداقل قد ۱۶۵ سانتی متر از دیگر شرایط است.
وی گفت: خانواد شهدا و ایثارگران، بسیجیان فعال اعضای پلیس افتخاری و دارندگان مقامهای کشوری قرآنی و ورزشی در اولویت هستند.
بیشتر بخوانید: جذب نیرو در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: متقاضیان واجد شرایط برای نام نویسی به صورت حضوری به واحد گزینش و استخدام واقع در بندرعباس – چهار راه مصلی – جنب دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان مراجعه کنند.
سرهنگ بشارتی افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۰۹ و ۰۷۶۲۱۸۲۶۷۱۰ تماس بگیرند.