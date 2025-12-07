پخش زنده
مدیرعامل فرابورس ایران گفت: ۶۶ صندوق مربوط به فعالیتهای دانش بنیان در بازار فرابورس فعال هستند که ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام میدهند و ماه گذشته نیز حد نصاب جدیدی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیرازی با اشاره به عملکرد بازار «نوآفرین» فرابورس بیان کرد: هم اکنون نزدیک به ۲۰ درصد شرکتهای دانشبنیان در این بازار فعال هستند. بازار نوآفرین دو تابلوی دانشبنیان و رشد دارد و تاکنون ۳۸ درخواست پذیرش در این بازار ثبت شده که از این میان ۳۰ پرونده پذیرفته شده و در حال طی مراحل اجرایی هستند.
او بازده شرکتهای پذیرفتهشده در این بازار را قابل توجه دانست و افزود: ۴ نماد فعال بازار نوآفرین بازده بسیار بالاتری نسبت به میانگین بازار داشتهاند که نشان میدهد بستر مناسبی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان فراهم شده است.
مدیرعامل فرابورس یکی از چالشهای اصلی موجود را محدود بودن ارتباط مستقیم بین شرکتهای دانشبنیان و بازار سرمایه اعلام کرد: سرعت آمادهسازی شرکتها برای ورود به بازار بسیار پایین است. اگر مجموعه پارک فناوری پردیس بتواند با همکاری نهادهای مالی، فرآیند آمادهسازی و مشاوره را تقویت کند، نتیجه بسیار مطلوبتری حاصل خواهد شد.
شیرازی در خصوص وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر گفت: اکنون ۲۷ صندوق VC فعال هستند که ۶ صندوق آنها PE هستند و مجموعاً حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه تعهدشده دارند. اما فقط ۱۸۰۰ میلیارد تومان آن مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی صندوقها پول دارند، اما طرحهای مناسب کم است؛ در حالی که در سمت دیگر، شرکتها طرح دارند، اما کمبود منابع دارند.
مدیرعامل فرابورس تأکید کرد: ظرفیتهای جدیدی نظیر ابزارهای مالی برای طرحهای زیر ۲۰۰ میلیارد تومان نیز وجود دارد که بدون نیاز به ضامن، در صورت توافق طرفین قابل استفاده است و میتواند مسیر رشد شرکتها را تسهیل کند.