پارک فناوری دانشگاه تهران بینالمللی میشود
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به برنامهریزی برای احداث شعبه بینالمللی این پارک گفت: ما در پی ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یکی از کشورهای منطقه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر ضرورت توجه به دیپلماسی علمی گفت: در این راستا ما در حال توسعه دیپلماسی دانشبنیان هستیم و تنها به توسعه فعالیتهای پارک فناوری دانشگاه تهران در داخل کشور اکتفا نکردهایم و در تلاش هستیم تا به این فعالیتهای دانشبنیان، جنبههای بینالمللی را در کشورهای منطقه اضافه کنیم.
وی افزود: به همین منظور به دنبال ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یکی از کشورهای منطقه هستیم.
اسدی با بیان اینکه شعبه بینالمللی این پارک در بغداد راهاندازی خواهد شد، خاطر نشان کرد: پردیس بینالمللی دانشگاه تهران در بغداد شکل گرفته است و امیدواریم در کنار این پردیس شعبهای از این پارک مستقر شود.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: شرکتهایی که بتوانند محصولات خود را تجاریسازی کنند در شعبه بین المللی این پارک مستقر خواهند شد.
اسدی با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح در مرحله مذاکرات و ایجاد زیر ساختها هستیم، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا محصولات قابل تجاریسازی شرکتهای ایرانی را در این پارک مستقر کنیم و ساز و کارهای آن را نیز پیگیری میکنیم.