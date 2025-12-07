جشنواره جهانی روایت ایران با هدف ساخت گنجینه‌ای ماندگار از زندگی، فرهنگ و هویت ایرانیان در سراسر جهان، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد از ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت می‌کند تا روایت‌ها، خاطرات و دستاورد‌های خود را در قالب آثار هنری، تصویری و ادبی با محوریت‌هایی، چون میراث فرهنگی، هنر، زبان فارسی و نقش زنان ایرانیان به دبیرخانه ارسال کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره و کسب جوایزی از جمله ۵ سفر گردشگری به ایران، تا پانزدهم دی ماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی (@revayat_az_iran) در پیام‌رسان‌های تلگرام و «بله» ارسال کنند.

آثار ارسالی باید شامل ویدیو‌های ۳۰ تا ۱۲۰ ثانیه‌ای و خاطرات ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه‌ای باشد.

توجه ویژه به ایرانیان خارج از کشور یک ضرورت انکارناپذیر در دیپلماسی فرهنگی است

حسین دیوسالار با اشاره به اهمیت جامعه ایرانیان خارج از کشور گفت:­ توجه ویژه کشور به ایرانیان مقیم خارج، به‌ویژه با در نظر گرفتن پیوند عمیق و علاقه‌مندی آنان به وطن، ضرورتی انکارناپذیر است.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ­تاکید کرد: باید از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و علاقه‌ای که ایرانیان خارج از کشور نسبت به مسائل فرهنگی و هویتی خود دارند به بهترین شکل بهره برد و در مقابل، خدمات دقیق‌تر و گسترده‌تری برای آنان تعریف و ارائه کرد؛ چرا که آنها بخشی از هویت و سرمایه ملی ایران هستند.

دیوسالار به رونمایی از پوستر جشنواره جهانی «روایت ایرانیان از ایران» اشاره کرد و گفت: امیدواریم رونمایی از پوستر جشنواره، گامی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و ارائه خدمات بهتر به ایرانیان خارج از کشور باشد.