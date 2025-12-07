از بهورزان نمونه مازندران به عنوان سربازان خط مقدم نظام بهداشت و درمان در سالن آیت‌الله کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طی مراسمی در سالن آیت‌الله کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از بهورزان نمونه استان به عنوان سربازان خط مقدم نظام بهداشت و درمان تجلیل شد.

دکتر حسینی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم با اشاره به گستردگی شبکه بهداشت استان گفت: در مازندران ۱۱۰۰ خانه بهداشت وجود دارد که بیش از ۱۶۰۰ بهورز در آن‌ها مشغول خدمت هستند و تقریباً ۷۰ درصد این جامعه آماری را بهورزان بانوان تشکیل می‌دهند.

وی بهورزان را سربازان گمنام اما در خط مقدم نظام سلامت خواند که در دورترین نقاط استان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه از برنامه‌های آتی معاونت بهداشت خبر داد و گفت: تجهیز خانه‌های بهداشت و ارتقای سطح رفاهی بهورزانی که با ادامه تحصیل و ارائه مدارک به دانشگاه، قصد ادامه فعالیت دارند، در دستور کار است.

این مراسم نشان‌دهنده قدردانی از نقش بی‌بدیل و خدوم بهورزان در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، به ویژه در مناطق محروم و روستایی استان است.

بهورزان اولین خط ارتباطی نظام سلامت با مردم هستند و خدمات آنان در زمینه آموزش، پیشگیری و مراقبت‌های اولیه بسیار حیاتی است.

گزارش از بنیامین مرشدی