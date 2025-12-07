پخش زنده
در سفر هیئت عالی قضایی به زنجان، زیرساختهای جدید درمانی، ورزشی و اشتغال زندانیان در اردوگاه کاردرمانی این استان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان زنجان یکشنبه ۱۶ آذر، بخشی از پروژههای مختلف در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زنجان باحضور دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندانها افتتاح شد.
در این زمینه مرکز بهداشت و درمان، سالن ورزشی شهدای اوین، کریدور مرکزی اندرزگاهها، سالنهای ملاقات و کارگاههای اشتغال این مرکز به بهرهبرداری رسیدند.
این پروژههای عمرانی به وسعت ۱۵۰۰ متر مربع با هدف بهبود شرایط نگهداری زندانیان، توسعه و ارتقاء خدمات درمانی و همچنین سلامت آنان درجهت حقوق شهروندی زندانیان و بهبود رفاه خانوادههایشان در این مرکز به انجام رسیده است.
حجت الاسلام موحدی و محمدی با حضور در اردوگاه حرفهآموزی و کاردرمانی زنجان از از بخشهای مختلف این مرکز نیز بازدید کردند. در حاشیه این بازدید به فرزندان زندانیان حاضر در سالن ملاقات نیز هدایایی اهدا شد.