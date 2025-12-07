پخش زنده
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: در پی وقوع زمینلرزه در شهرستان گرمه، با بررسی وضعیت آثار تاریخی توسط کارشناسان معاونت میراثفرهنگی استان، مشخص شد هیچگونه آسیبی به بناهای تاریخی منطقه وارد نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد دیناری گفت: پس از وقوع زمینلرزه ۴.۱ ریشتر در ۱۳ آذر ماه در حوالی روستای رباط قرهبیل شهرستان گرمه، پایش میدانی و اضطراری آثار تاریخی بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با اشاره به نتایج این بررسیها افزود : خوشبختانه هیچ آسیبی به آثار تاریخی شهرستان گرمه وارد نشده است. در این میان، کاروانسرای تاریخی قرهبیل که در کانون رخداد زلزله قرار دارد نیز کاملاً سالم گزارش شده است.
دیناری گفت: این کاروانسرای ارزشمند که مربوط به دوره صفوی است، از آثار شاخص منطقه بوده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. تیمهای حفاظتی همچنان وضعیت بنا را زیر نظر دارند و بررسیهای تکمیلی ادامه دارد.
وی تأکید کرد: صیانت از بناهای تاریخی بهویژه در شرایط پس از رخدادهای طبیعی، از اولویتهای اصلی اداره کل است و پایشهای دورهای با جدیت ادامه خواهد یافت.