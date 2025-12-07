افزایش شعله مشعل پالایشگاه و دود برخاسته از آن به دلیل راه اندازی واحد عملیاتی این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شرکت پخش پالایش نفت آبادان در اطلاعیه ای اعلام کرد: این شرکت در حال پیش راه اندازی یکی از واحد‌های عملیاتی خود است و فرآیند راه اندازی توسط متخصصان این پالایشگاه برای ساعاتی ادامه دارد.

لذا افزایش شعله مشعل پالایشگاه و به تبع آن دود برخاسته از آن به این دلیل است.

این شرکت با عذر خواهی از همشهریان، افزود: کارکنان پالایشگاه آبادان با تلاش شبانه روزی خود سعی می کنند در حداقل زمان ممکن راه اندازی این واحد به اتمام برسد.