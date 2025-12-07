قدردانی از نانوایان ماسال قدردانی از نانوایان ماسال قدردانی از نانوایان ماسال قدردانی از نانوایان ماسال قدردانی از نانوایان ماسال قدردانی از نانوایان ماسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیین تقدیر از ۱۰ نانوای خوش‌نام ماسال و بخش شاندرمن با حضور فرماندار، امام جمعه، رئیس اداره صمت و سایر اعضای ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان شهرستان ماسال برگزار شد.

این تجلیل در محل نانوایی‌های همان نانوایان انجام شد و طی آن، با اهدای گل و لوح تقدیر به نانوایانی که با تولید نان مناسب و باکیفیت و برخورد شایسته با شهروندان نقش مؤثری در جلب رضایتمندی عمومی داشته‌اند، قدردانی شد.