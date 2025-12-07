حجت‌الاسلام قدیانی، معاون رئیس قوه قضائیه، در سفر به شهرستان خدابنده ابتدا با حضور بر مزار شهدای گمنام این شهرستان، یاد و نام شهدا را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دومین برنامه معاون رئیس قوه قضائیه ، تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان خدابنده بود که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

حجت‌الاسلام موسوی امام جمعه قیدار در این نشست با تأکید بر اعتماد بالای مردم به دستگاه قضا افزود:قوه قضاییه توانسته اعتبار قابل توجهی کسب کند و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد آن در بالاترین سطح قرار دارد. بزرگ‌ترین اقدام این قوه، مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از واحدهای صنعتی کشور است که نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد.

امام جمعه قیدار افزود: یکی از مشکلات مهم شهرستان خدابنده را نبود واحد فعال پزشکی قانونی دانست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت شهرستان که یکی از بزرگ‌ترین مناطق استان و غرب کشور محسوب می‌شود، نیاز به تأسیس و تجهیز مرکز پزشکی قانونی بسیار ضروری است. در حال حاضر، نبود این مرکز باعث طولانی شدن روند انجام امور پس از فوت و افزایش درد و رنج خانواده‌های متوفیان شده است، به‌گونه‌ای که در برخی موارد این روند تا دو روز نیز به طول می‌انجامد.