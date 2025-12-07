پخش زنده
مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر از ارائه خدمات رایگان درمانی و دارویی به ساکنان مناطق محروم این شهرستان، همزمان با ایام وفاتام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهداء خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا احمدپور اظهار داشت: به مناسبت ایام وفاتام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهداء، گروه پزشکی شهدای گمنام و درمانگاه شهدای بندر ماهشهر اقدام به برگزاری طرح ویزیت و داروی رایگان در شهرک آیت الله مدنی کردند.
وی تصریح کرد: در این طرح که با حمایت مدیریت عامل شرکت پتروشیمی بندر امام، جناب آقای مهندس انصارینیک، برگزار شد، بیش از ۱۱۰ نفر از خدمات رایگان پزشکی عمومی و تخصصی، خدمات پرستاری و مامایی، غربالگری فشار و قند خون، نوار قلب، داروخانه عمومی و تخصصی و خدمات تزریقات و پانسمان، مامایی و طب سنتی بهرهمند شدند. حمایتهای مجموعه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) کمک شایانی به اجرای هرچه بهتر این برنامه کرد.
احمدپور همچنین از ارائه رایگان خدمات پاراکلینیکی خبر داد و افزود: آزمایش، سونوگرافی و سیتیاسکن نیز با هماهنگیهای انجامشده به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار گرفت.
مدیر گروه پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر با اشاره به نقش مهم خیرین حوزه سلامت تصریح کرد: حضور خیرین در کنار گروههای پزشکی مردمی و جهادی، موجب افزایش توان خدمترسانی به نیازمندان و بیماران نیازمند خدمات فوری شده است. نگاه حمایتی مجموعه پتروشیمی بندر امام خمینی بهویژه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، خدمات، پایگاه بسیج و روابط عمومی، نقش مؤثری در کاهش آلام بیماران داشته و تا حدودی از فشار وارد بر سیستم دولتی حوزه سلامت میکاهد.
وی در پایان ضمن قدردانی از حامیان این طرح، گفت: تداوم اجرای چنین طرحهایی میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت عمومی و بهبود شرایط بهداشتی مناطق کمبرخوردار ایفا کند و طبق تقویم سالانه گروه، ارائه این خدمات بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام بندر ماهشهر نیز با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان و ستاد عتبات عالیات شهرستان، بهصورت داوطلبانه و جهادی خدمات درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی و آموزشهای حوزه سلامت را در مناطق محروم ارائه میدهد.