پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از کشف و ضبط سه دستگاه ماینر قاچاق و صدور حکم جزای نقدی برای متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، منصور انصاری اعلام کرد پرونده مربوط به قاچاق سه دستگاه ماینر به ارزش یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان یزد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به مدارک موجود، شعبه تعزیرات، اتهام وارده را محرز دانست و ضمن ضبط کالاهای مکشوفه، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا، یعنی یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال محکوم کرد. این حکم در مهلت قانونی به اجرا درآمد و پرونده مختومه شد.
به گفته انصاری، مأموران کلانتری ۱۲ قائم (عج) یزد در جریان بازرسی از یک واحد مسکونی، این دستگاههای ماینر قاچاق را کشف و ضبط کرده و پرونده را برای رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.