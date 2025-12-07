پخش زنده
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ذیحسابان، محور شفافیت و انضباط مالی دستگاههای اجرایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در نشست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان که به مناسبت روز حسابدار برگزار شد، با تبریک این روز از تلاشهای دقیق و مسئولانه آنان قدردانی کرد.
وی ذیحسابان را ستونهای اصلی سلامت مالی و پاسداران اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: هیچ برنامه توسعهای و جذب سرمایه بدون شفافیت، انضباط مالی و نظارت دقیق محقق نخواهد شد.
استاندار با اشاره به اهمیت استقلال و امانتداری ذیحسابان، خواستار تقویت دانش حرفهای، گزارشدهی منظم وضعیت اعتبارات و تعامل مؤثر آنان با مدیران دستگاههای اجرایی شد.
وی جذب بهموقع اعتبارات، مستندسازی دقیق و شفافیت مالی را به نفع مردم و توسعه استان عنوان کرد و بر حفظ شأن و جایگاه حرفهای ذیحسابان در دستگاههای اجرایی تأکید کرد.