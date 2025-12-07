پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خوی از کشف بیش از هشت هزار قرص غیر مجاز از یک اتوبوس در محور ماکو - تهران خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در چارچوب اجرای طرحهای تشدید نظارت بر محورهای ارتباطی شمال استان، مأموران انتظامی شهرستان خوی در عملیاتی هدفمند موفق به کشف محموله قابل توجهی از قرصهای غیر مجاز شدند.
به گفته سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی خوی، نیروهای پلیس هنگام کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی در محور ماکو تهران به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مظنون شدند و پس از توقف و بازرسی دقیق، تعداد هشت هزار و ششصد و هفتاد و یک عدد قرص غیر مجاز را کشف و ضبط کردند. این اقلام در بسته بندیهای پنهان شده و به صورت مخفیانه جاسازی شده بود.
در این عملیات یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی خوی اعلام کرد برخورد با قاچاق اقلام دارویی و مواد آسیب رسان به سلامت عمومی از اولویتهای پلیس است و طرحهای نظارتی برای صیانت از سلامت شهروندان و کنترل ناوگان جادهای با قدرت ادامه خواهد داشت.