معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچی پوشاک و لوازم آرایشی در شهرستان شوش به ضبط کالا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی شوش در حین گشت زنی و پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی ۲ هزار و ۴۰۰ توپ پوشاک و مقادیر لوازم آرایشی به ارزش یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شوش رسیدگی شد.

طهماسبی اظهار کرد: شعبه با بررسی محتوای پرونده، تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: شعبه با توجه به اینکه ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا کمتر بود، یک میلیارد ریال معادل ارزش خودرو حامل کالای قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال محکوم کرد.