پویش ملی «نان و سلامت» ۱۵ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با هدف آگاهسازی مردم درباره اهمیت کیفیت نان و نقش آن در ارتقاء سلامت جامعه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرگروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر جایگزینی نان کامل به جای نان سفید گفت: استفاده از نان کامل تغییری ساده، اما مؤثر است که میتواند از بروز دهها بیماری غیرواگیر مانند دیابت، چاقی و بیماریهای قلبی جلوگیری کرده و بار اقتصادی سنگین درمان را از دوش نظام سلامت کاهش دهد.
آرزو کاوه ئی افزود: نان، اصلیترین غذای ایرانیان است و هر فرد ایرانی بهطور میانگین روزانه حدود ۲۴۱ گرم نان مصرف میکند و بیش از نیمی از انرژی دریافتی روزانه از این ماده غذایی تأمین میشود، از اینرو هر تغییر در کیفیت نان، تأثیر مستقیمی بر سلامت عمومی، الگوی تغذیه و حتی هزینههای درمانی کشور دارد.
او تاکید کرد: نان کامل که از آرد سبوسدار به دست میآید، منبعی غنی از فیبر، ویتامینهای گروه B و مواد معدنی، چون منیزیم و آهن است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، چاقی، فشار خون بالا و سرطانها دارد.
مدیرگروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان با توجه به اینکه نان در فرهنگ غذایی ایرانی نقشی محوری دارد، ارتقاء کیفیت آرد، آموزش نانوایان، و افزایش آگاهی مصرفکنندگان از اهمیت مصرف نان کامل جزء اولویتهای اصلی حوزه سلامت تغذیه در کشور محسوب میشود.
کاوه ئی افزود: این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف نان سالم و کامل برگزار میشود، نان، غذای اصلی بیشتر ایرانیان است و بخش زیادی از انرژی، پروتئین، ویتامینها و املاح ضروری بدن را تأمین میکند.
در استان همدان سرانه مصرف نان به ۲۴۴ گرم در روز میرسد، بنابراین اصلاح نوع آرد و فرآیند پخت نان میتواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر داشته باشد.