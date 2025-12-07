پخش زنده
هفته پانزدهم فوتبال لیگای اسپانیا شب گذشته ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ویارئال ۲ - ۰ ختافه
دپورتیوو آلاوس ۱ - ۰ رئال سوسیداد
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا (گلهای بارسا: فران تورس در دقایق ۱۱، ۱۳ و ۴۰، رونی برداجی ۳۱ و لمین یامال ۵۹)
آتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ آتلتیکومادرید
برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:
الچه - جیرونا
والنسیا - سویا
اسپانیول - رایو وایکانو
رئال مادرید - سلتاویگو
دوشنبه ۱۷ آذر:
اوساسونا - لوانته
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.