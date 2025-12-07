به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ویارئال ۲ - ۰ ختافه

دپورتیوو آلاوس ۱ - ۰ رئال سوسیداد

رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا (گل‌های بارسا: فران تورس در دقایق ۱۱، ۱۳ و ۴۰، رونی برداجی ۳۱ و لمین یامال ۵۹)

آتلتیک بیلبائو ۱ - ۰ آتلتیکومادرید

برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:

الچه - جیرونا

والنسیا - سویا

اسپانیول - رایو وایکانو

رئال مادرید - سلتاویگو

دوشنبه ۱۷ آذر:

اوساسونا - لوانته

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۰ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های رئال مادرید با ۳۶، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.