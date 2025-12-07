به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با صدور پیامی، شانزدهم آذر، روز دانشجو، را گرامی داشت و از نقش تأثیرگذار این قشر در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا امروز تقدیر کرد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هر جامعه‌ای به تناسب پویایی، تفکر و حرکت دانشجویان خود به سمت قله‌های تعالی و پیشرفت؛ تعالی و پویایی می‌یابد و دانشجویان براستی نماد و نمود دینامیسم تحول خواه و متحول کننده در عرصه‌های مختلف جامعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فکری یک کشور هستند و در تاریخ پرفراز و نشیب معاصر ایران اسلامی، رد پای این قشر متفکر و ژرف اندیش در بطن رویداد‌های مهم کشور و در راس آن؛ روند شکل گیری و پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی به زعامت حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)، دوران دفاع مقدس و پس از آن سازندگی، حرکت‌های جهادی و پیشرفت‌های علمی و فناوری بوضوح مشاهده می‌شود و از این قشر عزیز، شهیدان والامقامی تقدیم ساحت دین و میهن اسلامی شده‌اند.

۱۶ آذرماه بی گمان درشمار روز‌های ماندگار و تأثیرگذار در تقویم ایران اسلامی و تمثیل والایی از مقاومت و ایستادگی دانشجویان غیرتمند در برابر نظام سلطه جهانی، استبداد و استعمار در تمامی عرصه هاست. روزی که در پی یورش ایادی ددمنش رژیم ستمشاهی به دانشکده فنی دانشگاه تهران، سه تن از دانشجویان غیور به خاک و خون کشیده شدند.

اکنون و در گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تبیین فرموده‌اند، نقش دانشجویان؛ نقش و جایگاهی محوری تعریف شده است. معظم له در این بیانیه می‌فرمایند: " دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم‌افزاریِ همه‌جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا کسانی که اهل کار و تلاش هستند، با پیشنهاد‌ها و با قالب‌ها و نوآوری‌های علمیِ خودی بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادلانه مبتنی بر تفکّرات و ارزش‌های اسلامی را بالا ببرند ".

اینجانب؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سه تن از شهدای گرانقدر ۱۶ آذر ۱۳۳۲ دانشگاه تهران و همه شهیدان گلگون کفن دانشجو، این روز مهم و بزرگ را به جامعه دانشگاهیان کشور به ویژه دانشجویان و استادان پرتلاش دانشگاه‌های استان مازندران تبریک می‌گویم و انتظار دارم در حرکتی که برای مدیریت علمی استان در راستای توسعه همه جانبه به راه افتاده است، در کنار اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و همراه با مدیران همه اهتمام و تلاش خود را در استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانش بنیان و دانشگاهی در جهت توسعه و اعتلای مازندران معمول دارند.

دکتر مهدی یونسی رستمی