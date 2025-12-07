پخش زنده
رئیس دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن اعلام کرد: تعداد مهاجران غیرقانونی ایرانی در آمریکا حداکثر حدود ۲ تا ۳ هزار نفر است که به نسبت جمعیت کل ایرانیهای مقیم آمریکا بسیار ناچیز است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ابوالفضل مهرآبادی گفت: تعداد کل افراد غیرقانونی در امریکا ۱۲ تا ۱۴ میلیون نفر است که تعداد ایرانیان مهاجر غیر قانونی در مقایسه با این تعداد، ناچیز است.
وی با بیان اینکه پروندههای حقوقی و قضایی این حدود۲ تا ۳ هزار ایرانی در آمریکا در دست پیگیری است گفت: افرادی که اخراج آنها از سوی قاضی اداره مهاجرت نهایی شده به جای اینکه در زندانهای آمریکا عمرشان سپری شود یا به کشور ثالث اعزامشان کنند، تصمیم دارند به کشور بازگردند.
رئیس دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن گفت: ایرانیان زندانی در آمریکا دو دسته هستند، یک دسته ایرانیهایی هستند که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا و دستگیر شدند و گروه دیگر کسانی هستند که در سالهای گذشته در آمریکا زندگی میکردند، اقامت دائم و حتی همسر آمریکایی داشتند، اما متاسفانه به خاطر جرمی که مرتکب شدند در حال حاضر از سوی اداره مهاجرت آمریکا دستگیر شدهاند و بعضا بیش از دو سال است که در زندانهای آمریکا به سر میبرند و ما در ملاقاتهای حضوری که با این عزیزان ما داشتیم، اکثریت قریب به اتفاق شان اعلام کردند که علاقهمندند به کشور برگردند.
وی افزود: در ۸-۹ ماه گذشته، دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، اضافه بر کارهای کنسولی عادی خودش، درگیر یک کار بزرگی است که آن موضوع بازگشت زندانیهای ایرانی از آمریکاست.
وی افزود: موضوع بازگشت ایرانیان از آمریکا، طبق کنوانسیون وین و کنوانسیون هوانوردی شیکاگو صورت میگیرد که براساس آن شهروندان هر کشور اگر در کشور میزبان مشکلات قانونی یا روادیدی داشته باشند، کشور میزبان درخواست میکند که مدارک خروج آنان از کشور از سوی نمایندگی صادر شود.
مهرآبادی اضافه کرد: بنابراین دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن، در چند ماه گذشته این مسئولیت را بر عهده داشته و همکاران ما شاید حدود ۱۳ ساعت در روز با خانوادههای این عزیزان و خود آنان در زندان تماسهای تلفنی داشتهاند و جلسات مختلفی هم با وکلای اداره مهاجرت، وکلای ایرانی و نماینده اداره مهاجرت آمریکا برگزار شده است و از این طرق، پیگیر حقوق این شهروندان عزیز بودیم به گونهای که کرامت آنان حفظ شود و هر چه زودتر از زندانهای آمریکا آزاد شوند یا به کشور خود برگردند.
وی گفت: تعداد زیادی از این هموطنان متاسفانه به دلیل نداشتن روادید از طریق مرزهای کشورهای همجوار آمریکا شامل مکزیک و کلمبیا وارد خاک آمریکا و دستگیر شده بودند.
وی افزود: خوشبختانه با ملاقاتهایی که در زندان با این عزیزان انجام شد، ما به آنان اطمینان خاطر دادیم که بازگشتشان به کشور هیچ مشکلی ندارد و آغوش کشور به رویشان باز است.
وی افزود: در نهایت از لحاظ قوانین و مقررات کنسولی، همانطور که همکاران بنده در وزارت خارجه و در تهران اعلام کردند، طبق قوانین مدنی ایران گرفتن پناهندگی یا درخواست پناهندگی، به هیچ وجه جرم محسوب نمیشود و افرادی هم که غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، با یک جریمه نقدی مشکل شان حل میشود.
رئیس دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: پرواز حامل حدود ۵۳ ایرانی زندانی در آمریکا، صبح یکشنبه به وقت آریزونا آمریکا را به مقصد قاهره ترک میکند و از قاهره به کویت میرود و سپس هموطنان عازم تهران میشوند.
وی افزود: در پرواز قبلی هم این عزیزان بدون مشکل وارد کشور شدند و همکاران وزارت خارجه در فرودگاه امام خمینی (ره) از آنان استقبال و تسهیلاتی فراهم کردند که اگر اهل شهرستانها بودند به زادگاه یا شهرشان بروند.
مهرآبادی گفت: در این راستا دولت فعلی آمریکا موضوع اخراج افراد غیرقانونیِ آمریکا را خیلی جدیتر نسبت به دولتهای قبلی اتخاذ کرده است. در دولتهای قبلی، معمولاً یک مهاجر غیرقانونی بیشتر از ۹۰ روز در زندانی نگهداری نمیشد و بعد از ۹۰ روز او را موقتا آزاد میکردند ولی در حال حاضر بعضی از مهاجران غیرقانونی ازجمله ایرانیهای زندانی، ۷ ماه، ۸ ماه و حتی تا ۲ سال است که زندانی هستند.