تیم‌های مقاومت تهران، مس سونگون، نیروانا آمل و مقدم قزوین به مرحله نیمه‌نهایی لیگ دسته یک والیبال جوانان صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته یک مردان زیر ۲۰ سال کشور شنبه ۱۵ آذر با چهار دیدار در قزوین پیگیری شد.

در پایان این مرحله تیم‌های مقاومت تهران، مس سونگون، نیروانا آمل و مقدم قزوین با شکست حریفان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

نتایج کامل دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی لیگ دسته یک جوانان به قرار زیر است:

نیروانا آمل ۳ – بنیس شبستر صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

مقدم قزوین ۳ – صنایع اردکان یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۷ بر ۲۵)

مس سونگون ۳ – طلایی پوشان ورامین یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۸، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۸)

مقاومت تهران ۳ – شوکار شور دماوند یک (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱)

مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها امروز یکشنبه ۱۶ آذر با دو دیدار پیگیری می‌شود و تیم‌های مقاومت تهران با نیروانا آمل بازی می‌کند و در دیگر دیدار، مقدم قزوین با مس سونگون رو‌به‌رو می‌شود.