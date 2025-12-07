به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: طبق گزارش واصله افرادی قصد انتقال مواد مخدر از استان‌های جنوبی و مرکز کشور به استان اردبیل را داشتند که با اقدام به‌موقع مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ۱۹ کیلو ۹۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه در یکی از محور‌های مواصلاتی اردبیل کشف و ضبط شده است.

سرهنگ کمال نوجوان در تشریح جزئیات این کشف افزود: با مشارکت مردمی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و گزارش واصله مبنی بر اینکه افرادی با هویت‌های معلوم قصد انتقال مواد مخدر از استان‌های جنوبی و مرکز کشور به استان اردبیل را دارند، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراق اطلاعاتی نسبت به شناسایی افراد موردنظر در محور‌های مواصلاتی اقدام و قاچاقچیان مذکور را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل تصریح کرد: مقدار ۱۹ کیلو و ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی و خطرناک شیشه کشف و ضبط تعداد دو دستگاه خودرو نیز در این راستا توقیف شد.

وی یادآور شد: سوداگران مرگ دستگیرشده در این عملیات نیز با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.