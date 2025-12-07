به گزارش خبرگزاری صداوسیما، واریز وجه برای شرکت در نودمین دوره حراج سکه طلا در سامانه معاملات مرکز مبادله ایران از صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه آغاز شد و تا ساعت ۲۳ ادامه دارد. این حراج فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه رأس ساعت ۱۲ برگزار می‌شود و نتایج نیز ساعت ۱۶ همان روز اعلام خواهد شد.

بانک مرکزی: تا پایان سال هر هفته «حراج سکه» برگزار میشود

در نودمین حراج سکه طلا انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می‌شود. محدودیت خرید برای هر متقاضی پنج قطعه در این دوره تعیین شده و سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در بازه ۳۶۵ روزه نیز ۲۰ قطعه است. شرکت در حراج‌های گذشته نیز هیچ‌گونه محدودیتی برای حضور در این دوره ایجاد نمی‌کند.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه market.ice.ir نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کنند. وجوه مازاد پس از پایان جلسه حراج، حداکثر طی ۴۸ ساعت کاری به حساب بانکی افراد بازگشت داده می‌شود. کارمزد معامله ۰.۱ درصد ارزش خرید و هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است.

جزئیات تحویل سکه و مقررات انبارداری

زمان تحویل بدون هزینه انبارداری از ۲۹ آذر تا ۷ دی اعلام شده است. خریداران در این بازه تنها هزینه تحویل را به شعب منتخب بانک ملی پرداخت می‌کنند. دریافت سکه پس از این بازه، یعنی از ۸ تا ۱۷ دی، مشمول هزینه روزانه انبارداری ۵۰ هزار تومانی برای هر قطعه خواهد شد؛ این هزینه شامل روز‌های تعطیل نیز می‌شود.

در صورت عدم مراجعه متقاضی برای دریافت سکه در مهلت مقرر، معامله فسخ و وجه پس از کسر هزینه‌ها به کیف پول فرد بازگردانده می‌شود. همچنین خریدار به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش خرید در سامانه منع خواهد شد.

بانک مرکزی: حراج سکه هفتگی تا پایان سال / پیش‌فروش جدید در راه است

همزمان با برگزاری حراج سکه در روز دوشنبه، بانک مرکزی اعلام کرده است که حراج سکه طلا تا پایان سال به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد. به‌گفته این بانک، با توجه به واردات اخیر طلا و برنامه‌های تنظیم بازار، طرح جدید پیش‌فروش سکه نیز در هفته‌های آینده اطلاع‌رسانی و آغاز خواهد شد.

هدف از تداوم حراج‌ها، پاسخ به تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و کاهش فشار‌های سفته‌بازانه است.