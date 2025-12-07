به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی اعلام کرد: امروز وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار است و با توجه به سکون هوا، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد وجود دارد.

وی افزود: از فردا دوشنبه تا پایان هفته با ورود سامانه بارشی، بارش‌های متناوب باران در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات همراه با رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و کاهش دید افقی خواهد بود.

آخوندی خاطرنشان کرد: با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیر‌ها دور از انتظار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود شهروندان از تردد‌های غیرضروری به‌ویژه در راه‌های کوهستانی خودداری کنند و هنگام رانندگی مراقب لغزندگی جاده‌ها باشند.

کارشناس هواشناسی استان از مردم خواست طی روز‌های آینده هشدار‌های جوی را جدی گرفته و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.