به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر محمودی با اشاره به لزوم توسعه و رفع کمبود منابع تجدیدپذیر انرژی الکتریکی شبکه برق کشور در شرایط پیک مصرف گفت: سازمان آب و برق خوزستان با دارا بودن عرصه آبی و خشکی مناسب در حریم نیروگاه‌های تحت مدیریت خود، زمینه سرمایه گذاری در این حوزه را برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی فراهم نموده است.

وی با بیان این که شرایط امکان استفاده از پتانسیل مناطق پیرامونی سد و نیروگاه‌ها زمینه افزایش ظرفیت تولید انرزی‌های تجدیدپذیر شبکه برق کشور را فراهم نموده است، تصریح کرد: ترکیب مراکز تولید انرژی‌های تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بادی و آبی نقش مهمی در بهبود پایداری دینامیکی شبکه برق کشور دارد، به طوری که در کشور‌های پیشرو به دلیل برخی محدودیت‌ها در پایداری دینامیکی نیروگاه‌های خورشیدی، ترکیب خروجی آنها در ترمینال واحد‌های برقابی و ایجاد ساختار‌های تکمیلی برای ظرفیت‌های چند ده مگاواتی در جوار نیروگاه‌های آبی، به عنوان راهبردی استاندارد در دستور کار قرار گرفته است.