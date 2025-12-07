به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، عراق امروز و فردا میزبان سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگانی از ایران، پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، لبنان، لیبی، امارات متحده عربی و کویت است.

این کنفرانس با شعار «دست در دست یکدیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر» برگزار می‌شود و محور اصلی آن بررسی راهکارهای تقویت همکاری، تبادل اطلاعات و مقابله هماهنگ با شبکه‌های قاچاق در سطح منطقه است. سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به نمایندگی از کشورمان در این نشست حضور دارد.

در بیانیه پایانی دومین کنفرانس که سال گذشته در بغداد صادر شده بود، کشورهای عضو بر افزایش تبادل اطلاعات عملیاتی، تقویت کنترل مرزها و تشدید همکاری‌های مشترک برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر تأکید کردند. همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منسجم برای ردیابی و مقابله با شبکه‌های فراملی قاچاق نیز تصریح شده بود.