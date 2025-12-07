پخش زنده
امروز: -
اردوی جهادی قرارگاه جهادی امام علی (ع) در درمانگاه قائمیه شهرضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در این اردوی جهادی تیم ۴۰ نفره پزشکان و متخصصان به ۵۰۰ خانوار مددجو، بیش از ۱۵۰۰ خدمت تخصصی شامل معاینه، جرمگیری و ترمیم دندان، سونوگرافی، تغذیه، غربالگری، مامایی و ارتوپدی ارائه کردند.
در فریدونشهر نیز راه ارتباطی روستاهای اسلام آباد و خوشگ آبخور بهسازی شد.
سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای فریدونشهر گفت: برای بهسازی راه ارتباطی روستای اسلام آباد به گردنه راچه به طول ۱۱ کیلومتر بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال و برای محور ارتباطی روستای خوشگ آبخور به دره بادام به طول ۴ کیلومتر بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.