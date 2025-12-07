پخش زنده
رئیس دانشگاه تهران، از برگزاری گردهمایی بزرگ صنعت و دانشگاه برای همافزایی دانش و فناوری برای پیشرفت کشور در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در برنامه سلام خبرنگار با تأکید بر اهمیت ارتباط پایدار میان صنعت و دانشگاه گفت: «رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت پیوند علم و عمل تأکید داشتهاند و اکنون زمان آن است که این ارتباط به اوج خود برسد.» او از برگزاری گردهمایی مشترک صنعت و دانشگاه در روز پنجشنبه ۲۰ آذر خبر داد که در آن حدود ۵۰ نفر از بزرگان صنعت کشور و ۱۵ رئیس دانشگاه سطح یک به همراه معاونان پژوهشی و مسئولان پارکهای علم و فناوری حضور خواهند داشت تا درباره راهکارهای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی بهویژه در حوزه مالیاتی گفتوگو کنند.
امید با اشاره به فراز و نشیبهای همکاری صنعت و دانشگاه در سالهای گذشته افزود: «برخی بخشهای اجرایی کشور در مقاطعی از این ارتباط استقبال کردند و در مقاطعی نیز کمتوجه بودند، اما دانشگاه تهران همواره آماده همکاری و انتقال دانش به صنایع کشور بوده است.»
رئیس دانشگاه تهران افزود: «در این گردهمایی، تجربه موفق دانشگاه تهران در همکاری با صنایع بزرگ، به سایر دانشگاهها منتقل خواهد شد و این فرصت، نقطه عطفی در همافزایی میان دانش و فناوری محسوب میشود.»
امید گفت: «در حوزههای نفت و گاز، همچنین هوش مصنوعی، دانشگاهها توانستهاند گامهای مؤثری برای کمک به کشور بردارند و باید این همکاریها گسترش یابد.»
وی در بخش دیگری از سخنانش از اهمیت ظرفیتهای فرهنگی و سیاسی دانشگاهها نیز گفت و تأکید کرد: «روز ۱۶ آذر و روحیه مطالبهگری دانشجویان، ظرفیتی بزرگ برای کشور است تا نظام بتواند با تکیه بر آن، سرمایه اجتماعی خود را تقویت کند.»
رئیس دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی، سرآغاز فصل تازهای از همکاریهای همهجانبه میان دانشگاهها و صنایع کشور باشد.