پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین نشست سالانه اسلام هراسی در غرب در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ میلادی با عنوان «چگونه دولت وجدان را به افراط گرایی باز تعریف میکند» برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این نشست، به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلستان و با شرکت شماری از اندیشهمندان و صاحب نظران سیاسی و فرهنگی و شماری از فعالان مدنی در پایتخت انگلیس برگزار و درباره منشا و راههای مبارزه با اسلام هراسی گفتوگو و تبادل نظر شد.
اسلام هراسی پدیدهای که دهههاست در کشورهای غربی رو به گسترش است و شمار زیادی از صاحب نظران غربی، صهیونیستها و حامیانشان را منشاء این پدیده ضد اسلام و مسلمانان میدانند.
دکتر دیوید میلر، استاد پیشن جامعه شناسی سیاسی در دانشگاههای انگلیس در این باره گفت: اسلام هراسی پدیدهای است که ریشه در غرب دارد و صهیونیسم در پشت موج معاصر اسلام هراسی در غرب قرار دارد، تبلیغاتی همچون "تروریسم اسلامی، یا "افراد و گروههای اسلام گرا" که میخواهد نگرشی منفی از مسلمانان ایجاد کند، اختراع صهیونیست هاست. افراد راستگرای افراطی همچون تامی رابینسون در این جا در انگلیس و دیگر نژادپرستان در اروپا و آمریکا، همه از صهیونیسم پول میگیرند، به همین علت، رسانه ها، قانون، پلیس و حتی شماری از سیاستمداران، با طرح و برنامه صهیونیست ها، به اسلام هراسی در غرب مشغولند.
در نشست امسال اسلام هراسی، شماری از اندیشمندان مشهور و هوادار حقوق بشر همچون "کلایو استفافورد اسمیث" (Clive Stafford Smith)، وکیل حقوق بشر، پروفسور ایلان پاپه (Ilan Pappé)، استاد دانشگاه اگزتر انگلیس، پروفسور "رامون گروسفوگوئل" (Ramon Grosfoguel)، استاد دانشگاه کالیفرنیا، "میریام فرانسوا" (Myriam Francois)، نویسنده، فیلمساز و فعال اجتماعی انگلیسی، دکتر دیوید میلر، استاد پیشین دانشگاههای انگلیس، "ریچارد هیلی" (Richard Haley)، فعال حقوق بشر در اسکاتلند، "زرین تاج" (Zareen Taj)، نویسنده و طرفدار حقوق بشر از افغانستان، به همراه شماری از فعالان اجتماعی، دیدگاههای خود را درباره اسلام هراسی و راههای مقابله با آن بیان کردند.
رضا کاظم، فعال حقوق بشر در این باره گفت: ما به بررسی اسلام هراسی روز افزون و فعالیتهای نفرت افکن که علیه مسلمانان در غرب انجام میشود مشغول شدهایم و آنها را مستند میکنیم، هدف ما، آگاهی بخشی و یافتن راههای موثر خنثی کردن اسلام هراسی و معرفی آن به مسلمانان در جوامع غربی است که هر سال با حملات و محدودیتهای بیشتری مواجه میشوند.
مطالعات دانشگاه کمبریج نشان میدهد از هر ۳ مسلمان در اروپا، یک نفر تبعیض مستقیم در محل کار یا فضای عمومی را تجربه کرده است، در گزارشی دیگر فاش شد ۹۰ درصد مساجد در انگلیس در سالهای اخیر هدف جرام ناشی از نفرت دینی و اسلام هراسی قرار گرفتند که کمیسیون حقوق بشر اسلامی بارها در این باره به نهادهای مسئول در این کشور هشدار داد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این باره گفت:" کمیسیون حقوق بشر اسلامی نزدیک ۳۰ سال است که درباره اسلام هراسی، آثار و شدت آن پژوهش میکند.
مسعود شجره افزود: ابعاد اسلام هراسی را که میتوان گفت اکنون به اسلام ستیزی مبدل شده است زیر ذره بین میگذاریم، بحث اصلی این است که اسلام هراسی یک ابزار است برای تضعیف کردن مسلمانان، زمانی که دنیای غرب از قدرت مسلمانان میترسد و از طرف دیگر میخواهد با تضعیف یک گروه، گروه مورد نظر خود را تقویت میکند، این فضای نفرت را ایجاد میکند که از طرف سیاستمداران، رسانهها و گروههای تبعیضی، صورت میگیرد.