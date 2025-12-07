پخش زنده
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ با اشاره به بهرهگیری از نیروهای مردمپایه برای تأمین امنیت پایتخت، گفت: بسیج و سپاه خود را فدایی ملت بزرگ ایران میدانند و اجازه نمیدهند که هیچکس امنیت ملت را به خطر بیندازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «حسن حسنزاده» در گفتوگویی درباره آمادگی رزمی این نهاد نظامی امنیتی اظهار داشت: حضور تجهیزات نظامی و گردانهای سپاه محمد رسولالله (ص) در یک رزمایش همچون رزمایش اقتدار نشاندهنده آمادگی رزمی آن است.
وی افزود: امروز بسیج و سپاه در تهران در اوج آمادگی قرار دارند و با توجه به تجربیاتی که در پنج سال گذشته کسب کردهایم، طرحهایی را داریم که برای هر تهدید، بحران یا مشکلی که دشمنان به ما تحمیل کنند، راهکار متناسب با آن پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ عنوان کرد: برای برقراری امنیت پایدار از نیروی مردمپایه بسیج استفاده میکنیم و پس از جنگ ۱۲ روزه داوطلبان بسیار زیادی را برای عضویت در بسیج داشتهایم.
وی با تأکید بر علاقهمندی جوانان برای پیوستن به نیروی مردمی بسیج، افزود: ما این نیروها را در بسیج جذب و سازماندهی میکنیم تا در خدمت مردم باشند.
سردار حسنزاده یادآور شد: امروز در مقایسه با روز اول جنگ ۱۲ روزه از نظر کمیت، کیفیت، روحیه، انگیزه، آموزش و آمادگیهای همهجانبه در شرایط بسیار خوبی قرار داریم.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: آمادگیهای ما در جهت برقراری امنیت ملت شریف ایران ایجاد شده است که بخشی از آن در قالب رزمایشها به نمایش عمومی درمیآید.
وی در پایان با اشاره به نقشآفرینی ویژه سپاه و بسیج در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد: بسیج و سپاه خود را فدایی ملت بزرگ ایران میدانند و اجازه نمیدهند که هیچکس امنیت ملت را به خطر بیندازد.