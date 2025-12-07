پخش زنده
استاندار خوزستان به مناسبت روز دانشجو در پیامی گفت : تحقق آرمانهای ایران اسلامی ، در گرو حضور فعال، مطالبهگر و هوشمند دانشجویان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پیام سید محمدرضا موالیزاده آمده است : شانزدهم آذر، تجلیگاه روحیهی آزاداندیشی، مسئولیتپذیری و عزم راسخ قشری است که همواره پیشقراول آگاهی، دانایی و حرکتهای مترقی در جامعه بودهاند. این روز را به تمامی دانشجویان سختکوش و آیندهساز استان خوزستان، این دیار کهنِ علم و ادب، صمیمانه تبریک میگویم.
دانشجویان امروز، مهندسان، پزشکان، مدیران و معلمان فردای این مرز و بوم هستند. آنان با آزاداندیشی در چارچوب ارزشهای اصیل اسلامی و ملی و با تکیه بر علم و خردورزی، موتور محرکهی پویایی و پیشرفت جامعه خواهند بود. بیتردید، تحقق آرمانهای بزرگ ایران اسلامی، در گرو حضور فعال، مطالبهگر و هوشمند این قشر تاثیرگذار است.
در این مسیر، وفاق ملی و انسجام اجتماعی، بزرگترین پشتوانه برای مقابله با چالشها و بهرهگیری از فرصتهاست. دانشجویان به عنوان قشر آگاه و نخبه، نقش بیبدیلی در تقویت این وفاق و تولید گفتمانهای وحدتآفرین دارند.
همچنین بر ماست که با تاکید بر مهارتآموزی و کاربردی کردن دانش، پیوند ناگسستنی بین صنعت و دانشگاه را بیش از پیش تقویت کنیم. استان خوزستان با برخورداری از ظرفیتهای عظیم صنعتی، کشاورزی و انرژی، بستری ایدهآل برای تبدیل ایدههای نوآورانهی دانشجویان به محصول و ثروت است.
اینجانب به سهم خود، عهد میبندم که گوششنوای دغدغههای فرهیختگان و دانشجویان این استان باشم و بسترهای لازم برای رشد، شکوفایی و اثرگذاری هرچه بیشتر آنان را فراهم آورم.
از درگاه احدیت برای تمامی شما عزیزان، به ویژه دانشجویان خوزستانی، آرزوی موفقیت، سلامتی و عزت روزافزون دارم.