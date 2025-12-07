به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آوات بازیار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان گفت: در پی گشت و کنترل شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست بوکان در مناطق حساس و زیستگاه‌های آبی شهرستان، سه نفر شکارچی متخلف شناسایی شدند که به صورت غیرقانونی در حال شکار حیات وحش بودند.

بازیار افزود: متخلفان با مشاهده مأموران یگان حفاظت، اقدام به رها کردن سلاح شکاری و لاشه حیات وحش کرده و از محل متواری شدند، اما با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: از این افراد سایر ادوات شکار شامل چکمه، تیوب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. همچنین با توجه به سابقه قبلی یکی از متخلفان در حوزه شکار غیرمجاز، پرونده تخلف آنان تکمیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان در پایان ضمن تأکید بر اهمیت زیستگاه‌های آبی در حفظ تنوع زیستی منطقه گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان با تمام توان و امکانات موجود، آمادگی کامل برای حفاظت از زیستگاه‌ها و برخورد قاطع با متخلفان زیست‌محیطی را دارد و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه تخلف زیست‌محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.