شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز و ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز یکشنبه شانزدهم آذر در ساعت ۸ صبح در شهرهای آبادان با ۱۶۴، خرمشهر با ۱۵۹، شادگان با ۱۵۶، اهواز با ۱۶۷، کارون با ۱۸۵ و ماهشهر با ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفته است.
شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری، امیدیه، بهبهان، دشت آزادگان، شوشتر، ملاثانی و هویزه در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
وضعیت هوا در شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.