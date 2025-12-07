پخش زنده
درکمتر از ۱۰ ساعت مردم خیر ونیک اندیش بویین میاندشت برای درمان یک نوجوان ۱۴ ساله بیش از ۵ میلیاردریال کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام ابراهیم محمدی از فعالان فرهنگی وامام جماعت یکی از مساجد بویین میاندشت گفت: با راه اندازی پویش همدلی برای کمک به درمان نوجوان ۱۴ سالهای که دچار سوختگی شدید و در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان بستری شده است، مردم این شهرستان تاکنون بیش از ۵ میلیاردریال برای درمان وی کمک کردهاند
وی افزود: مردم خیر و نوعدوست بویین میاندشت پارسال نیز بیش از ۱۰ میلیاردریال برای درمان سایر بیماران نیازمند پرداخت کردهاند.