پخش زنده
امروز: -
مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: منطقه آزاد انزلی با اجرای استارتاپهای تکنولوژی و اقتصاد هوشمند، به هاب منطقهای تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: برای بهره گیری از تحولات تکنولوژی نسل چهارم و پنجم صنعتی، اکوسیستم اختصاصی این منطقه طراحی و عملیاتی میشود.
مهدی گلدوست افزود: با توجه به زیرساختهای متنوع حمل و نقل، توانمندی نیروی انسانی و فعالان اقتصادی، تجربه دو دهه فعالیت منطقه آزاد انزلی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورمان و همچنین تغییرات الگوهای سرمایه گذاری و ترانزیت بین المللی، این منطقه را به زیست بوم بینالمللی اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برای تحقق این راهبرد، نمونههای موفق مراکز نوآوری، فناوری داخلی و کشورهای منطقه بررسی شده است، گفت: برخورداری منطقه آزاد انزلی از انواع شرایط حمل و نقل، فرودگاه بین المللی و اتصال به شبکه ریلی کشور، وجود ۲ هزار هکتار زمین صنعتی و جایگاه این منطقه به عنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور با میزبانی سالانه ۱۲ میلیون گردشگر داخلی و خارجی، معافیتهای قانونی و همچنین نحوه مدیریت سازمان مهمترین عواملی است که موجب تحقق این راهبرد خواهد شد.
مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید براینکه اغلب کسب و کارهای برتر جهان به صورت دیجیتال و در فضای سایبری فعالیت میکنند، افزود: این طرح ابتدا در سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی اجرا شده و به دیگر بخشهای این سازمان گسترش مییابد.
مهدی گلدوست افزود: زیستبوم بین المللی اقتصاد دیجیتال منطقه آزاد انزلی براساس الگوهای دانشگاهی و پژوهشی داخلی و بین المللی و مشاوره با شرکتهای طراحی اکوسیستمهای اقتصاد دیجیتال ایرانی و خارجی در کشورهای منطقه طراحی و در قالب یک سند بالادستی به تصویب خواهد رسید.
وی گفت: این زیست بوم بر اساس ۳ فعالیت منطقه آزاد انزلی در حوزههای ترانزیت و حمل و نقل، گردشگری و تولیدی-صنعتی و با استفاده از الگوهای دانش بنیان، فرآوری محصولات کشاورزی و شیلاتی اجرا خواهد شد.
گلدوست افزود: با اجرای این طرح، منطقه آزاد انزلی به پایتخت اقتصاد دیجیتال کشور، هاب منطقهای استارتاپهای تکنولوژی و اقتصاد هوشمند، مرکز جذب شرکتهای بینالمللی فناوری و درگاهی برای صادرات محصولات و خدمات دیجیتال تبدیل خواهد شد.