به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن ملایر گفت: این طرح بر اساس برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده و در راستای محرومیت زدایی و ارتقاء سطح خدمات، تسهیل در عبور و مرور و ساماندهی و بهسازی معابرخاکی اجرا شد.

بهرامی افزود: اعتبار این طرح از محل درآمد حاصل از فروش زمین، پیش بینی قیر رایگان و اعتبارات استانی بوده است.

او اعتبار هزینه شده در این طرح را بالغ بر ۴۲۵۰۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: عملیات اجرا شده در این طرح شامل زیرسازی و روسازی به طول ۰/۹ کیلومتر و اجرای آسفالت به مساحت ۶ هزار و۵۰۰ مترمربع که در آبان ماه امسال تکمیل و تحویل روستاییان شد.