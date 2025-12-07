زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند زنان گیلانی ستون‌های تاریخ و آبادانی این سرزمین‌ هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، استاندار صبح امروز در نخستین نشست کنگره «نقش زنان در نهضت جنگل» که در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل زنان در تاریخ این خطه گفت: این همایش نقطه آغاز پژوهشی ماندگار برای شناخت نقش زنان گیلانی در تاریخ است.

هادی حق شناس با بیان اینکه «اسلام دین تبعیض میان زن و مرد نیست و همه چیز از زن آغاز شده»؛ نقش زنان گیلانی را روایت آبادانی، کاشت، داشت و برداشت امید دانست.

وی افزود: در طول تاریخ، زنان گیلانی منشأ تولد و پایداری در همه عرصه‌ها بوده‌اند و اگر گیلان سرزنده مانده، به‌واسطه تلاش و ایستادگی آنان بوده است.

استاندار با اشاره به تاریخ آموزش در ایران گفت: در حالی که مدارس رشدیه در تبریز و تهران تخریب می‌شد، زنان نیکوکار گیلانی در رشت مدرسه «فروغ» را بنا کردند که هرگز خراب نشد و در همین مدرسه دکتر آذر اندامی، پزشک گیلانی و کاشف واکسن وبا، تحصیل و رشد کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش برجسته زنان در نهضت جنگل تأکید کرد: جایگاه آنان ممتاز و بی‌بدیل است و در آینده نیز برجسته‌تر خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست گفت: گیلان با تاسیس اولین مدرسه دخترانه، پیشگام در حقوق زنان است و ما مدیون مردمان پیشرو گیلانی هستیم و به بانوان نامدار این خطه از جمله دکتر آذر اندامی ارج می‌نهیم.

رضوان حکیم زاده با بیان اینکه نقش بانوان در تاریخ نهضت جنگل مغفول مانده، این همایش را فرصتی برای بازخوانی نقش زنان گیلانی در نهضت جنگل دانست و افزود: روایت گری، تاریخ نگاری و سند کاوی از بازماندگان و نوادگان زنان نقش آفرین در نهضت جنگل ضروریست که انتظار داریم در کنگره نقش زنان در نهضت جنگل به آن پرداخته شود و بررسی اسناد سر کنسولگری‌های روسیه و انگلیس نیز می‌تواند کمک بخش باشد.

وی همچنین با اشاره به آیات قرآنی گفت: در قرآن نیز زندگی، بازنمایی و رسالت پیامبران ما با داستان زنانی، چون حضرت مریم (س) مادر حضرت عیسی مسیح (ع)، مادر حضرت موسی (ع)، آسیه زن فرعون و دختران شعیب آغاز و آمیخته شده که نشان از ارتباط بانوان مؤمن و خداوند است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، افزود: در تاریخ معاصر ما نیز نقش زنان دیده می‌شود و پایداری نهضت جنگل نیز به واسطه نقش حمایتی، لجستیکی و اطلاعاتی زنان است که از فرهنگ مردم گیلان نشات گرفته شده و نیازمند بازخوانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این نشست با بیان اینکه این نخستین نشست برای برگزاری کنگره نقش زنان در نهضت جنگل است، گفت: فراخوان مقاله این جشنواره از ۱۵ دی تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ است که با محور‌های نقش اجتماعی و فرهنگی زنان، نقش اقتصادی و پشتیبانی زنان و نقش سیاسی و اطلاعاتی زنان، اردیبهشت ۱۴۰۵ در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

نرگس دستیار با اشاره به اینکه امروز ۱۶ آذر سالروز تولد خانم دکتر آذر اندامی پزشک گیلانی است که واکسن وبا را اختراع کرد، افزود: مدرسه دخترانه دوره متوسطه فروغ رشت، مدرسه‌ای که خانم آذر اندامی در آن تحصیل کرد، به عنوان نخستین مدرسه دخترانه گیلان که سال ۱۳۱۲ هجری شمسی توسط بانوان نیکوکار و خیر گیلانی ساخته شد که قرار است به عنوان اولین مدرسه ماندگار گیلان و سومین مدرسه ماندگار کشور از سوی شورای‌عالی آموزش و پرورش تصویب شود.

در پایان این کنگره، از پوستر «نقش زنان در نهضت جنگل» رونمایی شد.