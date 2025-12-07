پخش زنده
سرمربی جدید باشگاه فوتبال مس رفسنجان معرفی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مدیران باشگاه مس رفسنجان پس از مذاکره با چندین گزینه مدنظر خود سرانجام با مجتبی جباری برای هدایت نارنجیپوشان در ادامه فصل بیستوپنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به توافق رسیدند.
جلال چراغپور و هادی شکوری هم بهعنوان نفرات جدید کادر فنی مجتبی جباری را در مس همراهی خواهند کرد.
مس رفسنجان در حال حاضر با هفت امتیاز آخرین تیم جدول ردهبندی لیگ برتر است و هفته گذشته رسول خطیبی سرمربی این تیم به دلیل نتایج ضعیف از کار برکنار شد.