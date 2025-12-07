به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، چند ماهی است درگیری هایی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان رخ می دهد که مردم دو کشور به ویژه افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. آخرین درگیری بامداد شنبه گذشته در مرز قندهار بود که به کشته و مجروح شدن ۱۰ نفر در افغانستان انجامید.

با این حال با وجود درگیری ها هر دو کشور برای بازگشایی مرزهای خود برای هم شرط و شروط می گذارند که پاکستان در قدم نخست بنا دارد مرز را برای ورود کمک های بشردوستانه به افغانستان باز کند و البته افغانستان هم شرط و شروطی دارد.

در هر حال انسداد مرزها، خسارات اقتصادی فراوانی به دو کشور وارد کرده است.

تاکنون علاوه بر جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کشورها شامل روسیه ، عربستان ، ترکیه و مالزی با میانجیگری ، رفع مناقشات میان افغانستان و پاکستان را خواستار شده اند.